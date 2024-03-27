Fenerbahçe'den kovulmuştu. Attığı muhteşem golle dünyayı salladı

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Fenerbahçe'den kovulmuştu. Attığı muhteşem golle dünyayı salladı
Cezayir Güney Afrika maçına, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın attığı gol damga vurdu.

Cezayir ve Güney Afrika arasındaki dostluk maçı, nefes kesen bir skorla 3-3 sonuçlandı.

Nelson Mandela Stadı'nda oynanan mücadelede; ev sahibi Cezayir, 22. dakikada Yassine Benzia’nın golüyle öne geçse de, Güney Afrika, Themba Zwane’nin 34 ve 45+5'teki golleriyle cevap verdi, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

53. dakikada Yacine Brahimi’nin golüyle Cezayir beraberliği yakaladı. 66. dakikada Güney Afrika adına Iqraam Rayners skoru 3-2 yaptı.

Bu heyecan dolu karşılaşmada son sözü Benzia söyledi. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu skoru belirledi: 3-3.

Maçın en çok konuşulan ismi, Azerbaycan’ın Karabağ takımında oynayan Benzia oldu. İkinci golüyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Mounsef Bakrar’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Benzia, etkileyici bir final vuruşu yaptı. Cezayirli futbolcu, topu kontrol ettikten sonra akrobatik bir vuruşla golü kaydetti ve bu golle büyük beğeni topladı.

Yasine Benzia; 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyerken Galatasaray maçının ilk yarısı bittiğinde oyundan alınmıştı. Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdiği için kadro dışı kalmıştı. Benzia'nın sözleşmesi daha sonra tek taraflı fesh edilmişti.

Yassine Benzia 2021/2022 sezonunda Hatayspor’da da forma giymişti

29 yaşındaki oyuncu, Türkiye’deki 32 resmi maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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