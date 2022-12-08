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Fenerbahçe Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturacak

Sarı - Lacivertliler transfer harekatına erken başladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:07
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Fenerbahçe, Alioski için fiyat araştırması yapacak

Fenerbahçe Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturacak
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Fenerbahçe, Makedon sol beki sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Alioski'nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor.

Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.

30 yaşındaki Makedon bek, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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