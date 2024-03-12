Aykut Kocaman'dan flaş şampiyonluk yorumu: Şartlar yüzde 51 Fenerbahçe'nin aleyhine

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Aykut Kocaman'dan flaş şampiyonluk yorumu: Şartlar yüzde 51 Fenerbahçe'nin aleyhine
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, eski teknik direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışı için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Lider Galatasaray 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe de 2 puan gerisinde ikinci sırada.

Kalan 9 haftalık bölümde neler yaşanacağını herkes merak ediyor.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından, eski teknik direktörü Aykut Kocaman; şampiyonluk yarışı için flaş bir yorum yaptı.

Play Spor'da iki takımın şansını değerlendiren Kocaman, "Fenerbahçe; sezon başındaki enerjisini yakalarsa kalan 10 maçın 10'unu da kazanma becerisine, gücüne sahip. Ama bu enerjisini yakalarlarsa... Ama derken şu anda o enerjiyi çok gözükmüyor. Maç kazanıyor, ama son maçlarda geriye düştükten sonra maçı çevirmek için uğraşarak kazanıyor. Hani ilk 20-25 dakikalık bölümde hemen 2-0, 3-0'ı yakalayan takımdan uzak gözüküyor. Önümüzdeki 10 maçın zorluk derecesi ve şu anki durum Fenerbahçe açısından büyük bir dezavantaj. Ağer fikstürün zorlaşmasını zihinsel olarak yerleştirip ve buna göre bir enerji çıkarabilirse grup, bu kez bunu tam tersine de çevirebilir. Ama ihtimal olarak bugünkü gidişatla yüzde 51 Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor" dedi.

Aykut Kocaman, UEFA Konferans Ligi için ise hayli iddialı konuştu. Kocaman, "Fenerbahçe; ligin ilk yarısındaki yüksek enerjisine kavuşursa, Konferans Ligi'nde final görmesi, hatta finale geldikten sonra da finali kazanması olasılıkların dışında değil" yorumunu yaptı.

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