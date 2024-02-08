Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı taraftar kahroldu

Kaynak: Fenerbahçe
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı taraftar kahroldu
Fenerbahçe; Lincoln Henrique'nin, Brezilya ekibi Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nde yaprak dökümü devam ediyor. Ara transfer döneminde; Samet Akaydin, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ve Tiago Çukur ile yollar ayrılmıştı. Şimdi de Lincoln Henrique gönderildi.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun; Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Bu haberin taraftarlar arasında büyük üzüntü yarattı.
Sarı-Lacivertli futbolseverler sosyal medya hesaplarından Lincoln'ün mutlaka takımda kalması gerektiği yönünde yorumlar yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

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