Jesus'tan flaş itiraf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Jesus, şunları söyledi:

"Çok fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten taraf bizdik, Galatasaray seken bir toptan golü buldu. İkinci yarıya iyi başlamıştık ama 2-0 ve kırmızı kart sonrası bizim için işler zorlaştı.

Bir sorumlu varsa sorumlu benim. Ne başkanımız ne de futbolcular. Hele başkanımız hiç değil.

Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı. Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik."