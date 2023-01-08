Rıdvan Dilmen Jesus'u bombaladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dilmen, şunları söyledi:

- Maç 1-0 dahi bitmiş olsaydı Galatasaray bugün Fenerbahçe'den galibiyeti fazlasıyla hak etti. Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm, Galatasaray'ı da kutlarım.

- Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, oyunun son bölümünü mahkum oynadı. Galatasaray'a gol atamadı, 3-0 mağlup oldu. Galatasaray bugün son derece iyi oynadı. Konya'ya gol atamadı, 1-0 yenildi. Arada atılan 6'lar, 5'ler var ya Jorge Jesus, Fenerbahçeliler'in özellikle Anadolu takımlarına karşı seveceği bir teknik direktör,

- İyi takımlarda stres ve çalışkanlık olumlu motive eder. Fenerbahçeli oyuncuların reaksiyonsuzluğu maçı kaybettirdi. Eskiden Fenerbahçe daha çok kora kor mücadele ederdi.

- Galatasaray'da hoca geçen hafta Berkan çok iyi oynadı dedi. Mertens iyi durumda, Oliveira'yı kullanayım. Oyunun son bölümünde Icardi gibi tecrübeyi sokarım dedi. Icardi'nin bıraktığı iz uçakta neden karşılandığını gösteren bir performans.

- Galatasaray dersine iyi çalışmış. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu maç 3-0'ı hak etti. Orjinal sol bek oynatmayarak karşıdan geleceklere karşı sen önce bir savun dedi. Rakip takım sürpriz yapmadı, 3'lü oynadı. Okan Hoca 1 hafta boyunca ne çalıştıysa bunları uyguladı.

- Jesus'un eli ayağı düzgün takımlara karşı dez avantajı var. Adana Demirspor maçı gibi... Araya oynayabilirler. Trabzon maçıyla bu maçın arasında fark yok. Galatasaray pozisyon vermedi. Galatasaray Başakşehir'e 7 attığı maç dahil bu kadar net pozisyonlar görmemiştim.