Fenerbahçe başkanlığına adaylığı konuşuluyordu. Sadettin Saran'dan kongre açıklaması

Sezon sonunda başkan Ali Koç'un görev süresinin dolması üzerine seçime gidecek Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyacağı konuşulan iş insanı Sadettin Saran'dan açıklama geldi.

Katıldığı bir etkinlikte konuya açıklık getiren Sadettin Saran, "Fenerbahçe şampiyonluğa giderken kongre süreci istediğimiz en son şey. Fenerbahçe zorlu bir dönemden geçiyor. Sadece sahada mücadele etmiyoruz. Çok çirkin, çok etik dışı bir yapılanmaya karşı da mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN KİMDİR

1964 doğumlu olan Steven Sadettin Saran, Amerika'da hayata gözlerini açmış olup, Türkiye'ye henüz 2 yaşındayken gelmiştir. Kırıkkale kökenli olan Saran, eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği alanında devam etmiş ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev almıştır.

Kentucky Üniversitesi'nde eğitim aldığı dönemde, okulun yüzme takımında takım kaptanlığı yapmış ve iki yıl boyunca En Değerli Sporcu seçilmiştir. Ayrıca, 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı görevini üstlenmiş ve bu süreçte 50 metre serbest yüzme rekorunu elde etmiştir.

Spora olan tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmeyen Saran, Fenerbahçe yönetiminde Başkan Aziz Yıldırım'ın görevde olduğu dönemde aktif rol almıştır. Ancak, sarı-lacivertli takımda Christoph Daum'un teknik direktör olarak atanmasına karşı çıkması sebebiyle istifa etmiştir.