Karagümrük Kayserispor'a patladı. Maçta tam 5 gol vardı

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde; Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı.
3 gol atan Marcus Rohden'in yıldızlaştığı karşılaşmayı ev sahibi konumundaki Fatih Karagümrük 4-1'lik skorla kazandı.
4 maçlık galibiyet hasretine son veren Karagümrük aynı zamanda yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde de ilk kez galip geldi. Karagümrük'ün diğer sayısını Kevin Lasagna attı.
Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor'un tek sayısı Boa Morte'den geldi.
Karagümrük puanını 20'ye yükseltti, Kayserispor 29 puanda kaldı.
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