Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

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Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Süper Lig'de 28. hafta maçında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, 28. hafta maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı yeni geçen Fred'i de kamp kadrosuna aldı.

Kart cezalısı Alexander Djiku ile sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King ise yok.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki maçta rakibini 4-2 yenmişti.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hatayspor: Erce, Rivas, Burak, Maksimovic, Cemali, Massanga, Görkem, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Bonucci, Çağlar Söyüncü, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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