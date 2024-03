Ryan Babel Beşiktaş Galatasaray derbisinde hangi takımı destekleyeceğini açıkladı

Ryan Babel, eski kulüpleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın Süper Lig’deki derbi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

‘‘GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’I İZLİYORUM’’

Süper Lig’e ilgi duyduğunu söyleyen Babel, “Galatasaray ve Beşiktaş’ı izliyorum. Galatasaray son 2 sezonda çok etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Kaliteli bir kadro kurmuşlar, bu sene şampiyon olmayı hedefliyorlar. Bunu başarabilirler ama tabii ki Fenerbahçe de çok güçlü. Ben şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray’ın yanındayım. Takım şu anda lider durumda ama Fenerbahçe’nin şansı bittiği anlamına gelmiyor.

Çok iyi bir takımları var, iyi bir teknik direktörleri var. O yüzden Galatasaray tekrar şampiyon olmak istiyorsa sezon sonuna kadar savaşmaya devam etmeli. Her maçı kazanıyorlar, çok tutkulu oynuyorlar. Taraftarlar takımı destekliyor ve bu ligi kazanmak için önemli bir etken” dedi.

DERBİ YORUMU

Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacağı derbi maçı da değerlendiren Hollandalı yıldız, “Derbi maçları her zaman farklıdır ama tarih gösteriyor ki Galatasaray uzun zamandır Beşiktaş’ı deplasmanda yenemiyor. İstatistikler Beşiktaş’ın avantajına çünkü Beşiktaş kendi evinde oynuyor. Normalde iki takıma baktığınızda Galatasaray şu an daha iyi durumda. Ama her şey mümkün. Dürüst ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. İki takımın da hedefleri var” diye konuştu.

Ryan Babel, kendisine yöneltilen ‘Maçın yıldızı kim olur?’ sorusuna ise şu cevabı verdi; “Bence Fernando Muslera önemli bir rol üstlenebilir. Bildiğiniz gibi Muslera zaten Galatasaray için uzun yıllardır çok iyi performanslar sergiledi. Muslera, Galatasaray’a birçok maç ve kupa kazandırdı. Benim için Galatasaray’ın en önemli oyuncusu. Ayrıca Mauro Icardi her zaman gol atmayı sever, bunu yapmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu da formda. Son birkaç yılda çok iyi performans gösterdi. İyi bir gelişim gösterdi. Küçük bir çocukken gelişimini izledim ve şimdi Galatasaray’da ana oyunculardan biri. Hala çok şey öğrenmesi gerekiyor ama çok profesyonel. Çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Büyük bir oyuncu olmak istediğini söyleyebilirim. Mertens ve Barış Alper Yılmaz da hücumda tehlikeli isimler. Galatasaray’ın hücum bölgesinde herkes gol atabilir”

Ryan Babel’in diğer açıklamaları şöyle;

“Benim favori bir teknik direktörüm yok. Her iki teknik direktöre de saygı gösteriyorum. Her ikisiyle de güzel zamanlar yaşadım. İki teknik direktörden de çok şey öğrendim. Yine iki farklı takım, farklı zamanlar. Yine de her iki teknik direktöre saygı gösteriyorum.”

“Türkiye’de her iki takımla da oynadığım derbiler çok özeldi. Beşiktaş’la 2016-2017 sezonunda Galatasaray’la deplasmanda oynadığımız ve 1-0 kazandığımız maçı unutamıyorum. O yıl şampiyonluk için çok önemli olan bir deplasmandı. Wesley Sneijder gibi büyük bir yıldıza karşın galip gelmiştik. Dediğim gibi her iki takım için birçok harika maçta forma giydiğim için şanslıyım. Pek çok anım var”

“Geçmişe dönüp bir maçın sonucunu değiştirmek istesem bu Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı olurdu. Beşiktaş o sezon şampiyon oldu. 1 gol atsak kupayı alacaktık ama yapamadık. Kupaya çok yakındık ama yine de gerçekten çok iyi bir sezondu.”