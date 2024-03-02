Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi tüm takımı topladı. Toplantıda neler söylediği ortaya çıktı

Kaynak: Fanatik
Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi tüm takımı topladı. Toplantıda neler söylediği ortaya çıktı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir hafta içerisinde hem Avrupa'dan hem de Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, büyük bir üzüntü yaşasa da, Beşiktaş galibiyeti ile toparlanmak istiyor.

Şampiyonluk yarışında oynanacak kritik derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk, tüm takımı topladı ve oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

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''LİDERLİKTEKİ YERİMİZİ KORUYALIM''
Takımıyla yaptığı kısa toplantıda oyuncularını motive etmeye çalışan Buruk, "Çok yoğun bir fikstürden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm arkadaşlarımıza forma vermeye çalıştım. Özellikle de daha az süre alanların kupada kendilerini göstermelerini istemiştim. Size verilen şansları daha iyi kullanmanızı beklerdim. Ama hâlâ önümüzde bir fırsat var. Kazanılacak bir Süper Kupa ile lig şampiyonluğu var. Bu açıdan Beşiktaş deplasmanı bizim için çok önemli. Rakibimiz de kazanarak gidiyor. Hep beraber Beşiktaş deplasmanında son başarısızlığımızı telafi edelim ve liderlikteki yerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SONRA NE KONUŞMUŞTU?
Okan Buruk, kupadan elendikleri Karagümrük maçının ardından, "Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz.

Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak." ifadelerini kullanmıştı.

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