Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114

Ayşe Eser Kuşata
Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114
Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İşte derbi öncesi göze çarpan istatistikler...

Trendyol Süper Lig’de yarın akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında büyük bir derbi maçı oynanacak. Ligde lider durumda olan sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 72 puan topladı. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

355. RANDEVU
Beşiktaş - Galatasaray rekabetinin ilk maçı 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynandı ve Beşiktaş 2-0 yendi. İki takım bugüne kadar 354 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 126, siyah-beyazlılar ise 114 kez kazandı. 114 maçta ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray 495 gol atarken, Beşiktaş 464 gol buldu.

LİGDE DE GALATASARAY FARKI
İki takım Süper Lig tarihinde 131 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 49, siyah-beyazlılar ise 39 kez kazandı. 43 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Aslan 161 gol atarken, Kartal ise 140 gol kaydetti.

HAKEM HALİL UMUT MELER
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi FIFA kokartlı Halil Umut Meler oldu. Meler’in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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