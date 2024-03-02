Bayern Münih'e bir darbe de Freiburg vurdu. Fark açılıyor

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg deplasmanına çıktı.

Alman devi, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatına devam etti.

Freiburg'un gollerini 12. dakikada C. Günter ve 87. dakikada L. Höler attı.

Bayern Münih'in golleri ise 35'te M. Tel ve 75'te Musiala'dan geldi.

Bu sonuçla Münih ekibi puanını 54'e çıkardı ikinciliğini sürdürdü.

Freiburg ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bir maç eksiği olan Leverkusen ile Bayern Münih arasında puan farkı 7'ye çıktı.

Xabi Alonso'nun öğrencileri, pazar günü oynayacakları Köln karşısında galibiyet alması durumunda fark 10 puana çıkacak.

Bayern Münih, çıktığı son 5 maçtan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.