Bayern Münih'e bir darbe de Freiburg vurdu. Fark açılıyor

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Bayern Münih'e bir darbe de Freiburg vurdu. Fark açılıyor
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Freiburg karşısında şoka uğradı.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg deplasmanına çıktı.

Alman devi, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatına devam etti.

Freiburg'un gollerini 12. dakikada C. Günter ve 87. dakikada L. Höler attı.

Bayern Münih'in golleri ise 35'te M. Tel ve 75'te Musiala'dan geldi.

Bu sonuçla Münih ekibi puanını 54'e çıkardı ikinciliğini sürdürdü.

Freiburg ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bir maç eksiği olan Leverkusen ile Bayern Münih arasında puan farkı 7'ye çıktı.

Xabi Alonso'nun öğrencileri, pazar günü oynayacakları Köln karşısında galibiyet alması durumunda fark 10 puana çıkacak.

Bayern Münih, çıktığı son 5 maçtan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İlgili Haberler
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114
Galatasaray: 126 Beşiktaş: 114
Ryan Babel Beşiktaş Galatasaray derbisinde hangi takımı destekleyeceğini açıkladı
Okan Buruk Beşiktaş derbisi öncesi tüm takımı topladı. Toplantıda neler söylediği ortaya çıktı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Bulgaristan
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Bulgaristan
Emre Mor: Alioski ile evlenebilirim
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ali Gültiken madde madde anlattı
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ali Gültiken madde madde anlattı
Dursun Özbek'e ağır sözler 'Deli Neron bile' diyerek anlattı: Aziz Yıldırım havale geçiriyor sanmış
Lazio Milan kıran kırana. 3 kırmızı kart 1 gol
Lazio Milan kıran kırana. 3 kırmızı kart 1 gol
Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Süper Kupa finalinde 20 bin kişiyi bekleyen tehlikeyi Yusuf Kenan açıkladı
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
Son Haberler
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor Gündem
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi Gündem
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler?
Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar Yerel Haberler
Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı Spor
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti Yaşam
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti
Polisim hakimim savcıyım diyen tutuklandı Gündem
Polisim hakimim savcıyım diyen tutuklandı