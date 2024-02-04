Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Galatasaray Ekmas'ı 16 sayı farkla mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan dev derbide; Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Yakup Sekizkök yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray Ekmas'ı 90-74'lük skorla mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler; ilk periyodu 19-16 geride tamamladı. Fenerbahçe Beko daha sonra oyunda dengeyi kurup soyunma odasına 42-35 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte de 61-50'lik skorla Kanarya'nın üstünlüğü vardı. Son periyotta farkı iyice açan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas karşısında maçı 90-74 kazanmayı bildi.
Fenerbahçe Beko ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Galatasaray Ekmas ise 10. yenilgisini yaşadı.
İki takım arasındaki günün ilk derbi mücadelesi voleyboldaydı.
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0'lık skorla yenmişti.
Fenerbahçe Beko da Galatasaray Ekmas karşısında kazanınca Sarı-Lacivertli ekip günü iki derbi zaferiyle kapattı.

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