Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan dev derbide; Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Yakup Sekizkök yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray Ekmas'ı 90-74'lük skorla mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler; ilk periyodu 19-16 geride tamamladı. Fenerbahçe Beko daha sonra oyunda dengeyi kurup soyunma odasına 42-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de 61-50'lik skorla Kanarya'nın üstünlüğü vardı. Son periyotta farkı iyice açan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas karşısında maçı 90-74 kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Galatasaray Ekmas ise 10. yenilgisini yaşadı.

İki takım arasındaki günün ilk derbi mücadelesi voleyboldaydı.

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0'lık skorla yenmişti.

Fenerbahçe Beko da Galatasaray Ekmas karşısında kazanınca Sarı-Lacivertli ekip günü iki derbi zaferiyle kapattı.