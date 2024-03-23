Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı; BOTAŞ karşısında 89-56 kazandı, seride 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı 89-56 yendi.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale çıkacak.

İkinci müsabaka, 25 Mart Pazartesi günü Ankara'da BOTAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 89 - BOTAŞ: 56
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Kerem Yılmaz, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker
Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 16, Alperi Onar 4, Meesseman 16, Anderson 16, Collier 20, Sevgi Uzun 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 7
BOTAŞ: Weaver, Mack 16, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 8, Reimer 10, Işık Su Güven 3, Buket Ünal 2, Deniz Üstün 4, Ceren Taylan, Rohani Zilan Kıran 1
1. Periyot: 22-17
Devre: 50-38
3. Periyot: 70-46

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