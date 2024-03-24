Fenerbahçe'nin profesörü bıraktı

Beyza Damgacıoğlu
Fenerbahçe'nin profesörü bıraktı
Nemanja Bjelica, lakabı "Profesör" olan ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki kez forma giymiş 35 yaşındaki Sırp basketbolcu, profesyonel basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı duyuruda, zamanla yarışın kazanılamayacağını belirterek, 20 yıllık kariyerini noktaladığını ifade etti. Bjelica, kariyerinin en parlak dönemini Fenerbahçe'de geçirdiğini ve Avrupa Ligi'nde MVP seçildiğini anımsattı.

46bb3542-nemanja-bjelica-fenerbahce.jpeg

Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılıp Kızılyıldız'a katılan Bjelica, daha önce 2013-2015 yılları arasında da sarı-lacivertli takımın bir parçasıydı ve o dönemde Avrupa Ligi MVP'si olmuştu.

NBA'de ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors formaları giyen Bjelica, son olarak Warriors ile şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'ye dönüş yaptıktan sonra sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Bjelica, sonrasında Kızılyıldız ile anlaşmasına rağmen sakatlığının devam etmesi sebebiyle parkelere veda etti.

aa-5327753.jpg

aa-5326700.jpg

İlgili Haberler
'Futbol Federasyonu Fenerbahçe'yi yok etmek istiyor'
Fenerbahçe tepkisi çığ gibi büyüyor. UEFA'ya şikayet ettiler
Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi
Ahmet Çakar Oosterwolde'ye verilecek cezayı açıkladı Fenerbahçeliler çıldırdı
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı
Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı
Son Haberler
Adana'da kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Adana'da kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi
S&P Almanya’nın kredi notunu teyit etti Ekonomi
S&P Almanya’nın kredi notunu teyit etti
Kitabın içine kurduğu düzenek şaşkına çevirdi. İçini oyup bakın ne sakladılar Gündem
Kitabın içine kurduğu düzenek şaşkına çevirdi. İçini oyup bakın ne sakladılar
Ünlü oyuncu 51 yaşında ikinci kez anne oldu. 'Charlie'nin Melekleri' filminin yıldızıydı Magazin
Ünlü oyuncu 51 yaşında ikinci kez anne oldu. 'Charlie'nin Melekleri' filminin yıldızıydı
Kars’ta köy yolları ulaşıma kapandı Yaşam
Kars’ta köy yolları ulaşıma kapandı
Mercedes'in ünlü sürücüsü kaza yaptı Spor
Mercedes'in ünlü sürücüsü kaza yaptı
Bebeklerini satıyorlar. Ekonomik şartlar insanları bu hale getirdi. Bu nasıl vicdansızlık Gündem
Bebeklerini satıyorlar. Ekonomik şartlar insanları bu hale getirdi. Bu nasıl vicdansızlık