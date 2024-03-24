Fenerbahçe'nin profesörü bıraktı

Sosyal medyadan yaptığı duyuruda, zamanla yarışın kazanılamayacağını belirterek, 20 yıllık kariyerini noktaladığını ifade etti. Bjelica, kariyerinin en parlak dönemini Fenerbahçe'de geçirdiğini ve Avrupa Ligi'nde MVP seçildiğini anımsattı.

Sezon başında Fenerbahçe Beko'dan ayrılıp Kızılyıldız'a katılan Bjelica, daha önce 2013-2015 yılları arasında da sarı-lacivertli takımın bir parçasıydı ve o dönemde Avrupa Ligi MVP'si olmuştu.

NBA'de ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors formaları giyen Bjelica, son olarak Warriors ile şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'ye dönüş yaptıktan sonra sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Bjelica, sonrasında Kızılyıldız ile anlaşmasına rağmen sakatlığının devam etmesi sebebiyle parkelere veda etti.