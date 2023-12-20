Fenerbahçe evinde zorlanmadan 3-0 kazandı

Kaynak: AA
Fenerbahçe evinde zorlanmadan 3-0 kazandı
CEV Kupası mücadelesinde Hollanda ekibi Draisma Dynamo ile karşılaşan Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.

Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı da 3-1'lik skorla kazanmıştı. Bu sonuçla Fenerbahçe Parolapara adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.

Fenerbahçe Parolapara: 3 - Draisma Dynamo: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Veronica Papadopol (İtalya)
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)
Draisma Dynamo: Abraham, Krook, Williams, Bakk, Va Zeist, De Weijer (Sward, Vander Schaaf, Van Solkema, Van Cooten, Lipke, Tijhuis)
Setler: 25-13, 25-17, 25-22
Süre: 69 dakika (20, 22, 27)

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