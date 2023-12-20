Galatasaray bu futbolla Kadıköy'den çıkamaz. Sedat Kaya yazdı

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Galatasaray bu futbolla Kadıköy'den çıkamaz. Sedat Kaya yazdı
Sedat Kaya Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki oyununu değerlendirdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi konuşmasında, "Kopenhag karşılaşmasından ders aldık. Daha üretken bir futbol oynayacağız" demişti.
Bu gece o dersin tam alınmadığını gördük.
Evet Galatasaray üstündü ama eski temposundan ve üretkenliğinden uzaktı.
Önde basamadı.
Sürekliliği yoktu.
Dağınıktı.
Özellikle hücum bölgesinde üretken olamadı.
Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan forvet oyuncularının rakip ceza sahasında daha etkili olması gerekmiyor mu?
İcardi gibi bir gol sihirbazını daha çok topla buluşturmak şapkadan tavşan çıkarmak olmamalı.
Koskoca 45 dakikada İcardi'nin sadece 2 kez topla buluşması Galatasaray adına düşündürücü.
Boy üstünlüğü olan Karagümrük savunmasını ısrarla havadan oynayarak geçmeyi denemek yerine topu yere indirmek daha doğru olurdu.
Galatasaray ilk yarıda bunu yapamadı.
Durum böyle olunca gol için rakibin hata yapması gerekiyordu.
O hatayı kaleci Emre yaptı.
41.dakikada Kerem Demirbay'ın şutunu Emre bloke edemeyince, dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı: 1-0
Burada Kerem Demiray'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü bence sahanın en iyisiydi ve isabetli 5 şutun 3'ü ona aitti. Gol de zaten bu şutlardan birinden geldi.
İkinci yarıda Okan Buruk hücumdaki etkisizliği gidermek için önce Bakambu'yu, sonra arka arkaya Tete, Ndombele ve Zaha'yı oyuna ardı.
Ancak bu değişikler de yaraya merhem olmadı.
Aksine bu devrede Karagümrük zaman zaman etkili olmayı başardı.
Hele hele 76. dakikada Can öyle bir golü kaçırdı ki, Galatasaray tribünlerinin yüreği ağzına geldi.
Sonunda Galatasaray çok zorlandığı maçı tek golle kazanmayı başardı.
Ancak, beş eksikle omurgası bozulmuş bir Karagümrük karşısındaki bu futbol her zaman kazanmaya yeter mi?
Özellikle önümüzdeki Fenerbahçe derbisinde.
"Kopenhag maçından ders aldık" diyen Okan Buruk'un asıl bu maçtan ders çıkarması gerekiyor.

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