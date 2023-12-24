Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi

Fenerbahçe taraftarları Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda büyük coşku yaşarken maç saatini bekliyor.

Bir Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında kırmızı kart görerek derbide takımını yalnız bırakan Mert Hakan Yandaş’a tepki gösterdi.

İşte taraftarın o sözleri:

Maçın sonucu önemli değil.

Ben burdan Mert Hakan’a seslenmek istiyorum

Neye sebep olduğunu bir düşünsün.

Mert Hakan Yandaş general ya.

General ordusunu yanlız bırakır mı?

Askerde neye sebep olur onu bir düşünsün.

Maçı alacağız inşallah.