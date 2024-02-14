Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmışlardı. Alanyaspor'dan teşvik primi açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçındaki teşvik primi iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe- Alanyaspor maçında hakem hataları olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Ardından sosyal medyadaki teşvik primi iddialarıyla ilgili de konuşan Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü'nün onurlu ve şerefli bir kulüp olduğunu belirterek, iddiaları yalanladı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseyi tanımam arkadaşlar. Yeşil sahada kimseyi tanımam. Kimse bize böyle bir teklifle gelemez. Alanyaspor Kulübü onurlu, şerefli bir kulüptür. Bunu da herkes bilir. Kimse öyle bir yaklaşımda olamaz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a şükür bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün de kimsenin bir şeyine de ihtiyacı yok. Onun için biz gelişigüzel, ne dediği belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz."