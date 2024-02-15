İsmail Kartal çözüm arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal çözüm arıyor
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe'de İsmail Kartal harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, özellikle iç sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Süper Lig'de 11 puan kaybeden Fenerbahçe'nin 9 puanı Kadıköy'de gitti.

Sarı-lacivertliler, 20 golün 15'ini de taraftarının önünde yedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu sorunları aşmak için ekibiyle birlikte çalışıyor. Deneyimli hoca, öncelikle takımın 'kırılgan durumunu' gidermeye çalışacak.

Bunun için Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci gibi tecrübeli oyunculardan destek alacak.

Yönetim de Kadıköy'ün eski 'geçilmez kale' havasını yeniden yakalamak için tribün gruplarıyla iletişim kuracak.

Kadıköy'de maçların son bölümlerinde yaşanan sessizlik veya oyuncuları baskılayan sesler takımı olumsuz etkiliyor.

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