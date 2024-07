Fenerbahçe ilki başardı. Jose Mourinho farkı 2 maçta ortaya çıktı

The Special One... Bu sözü herhangi bir arama motoruna yazdığınızda karşınıza çıkan tek bir isim var: Jose Mourinho. Avrupa'da tüm kupaları kaldırmış, adını "Dünyanın en iyi teknik direktörleri" arasına yazdırmış özel bir isim.

Fenerbahçe'nin başına geçer geçmez farkını gösterdi. Onun genlerinde yer alan "Kazanma" alışkanlığı Sarı-Lacivertli takımını tam da aradığı bir özellikti. İlk iki resmi maçını galibiyetle tamamladı, Fenerbahçe'yi de Türk Futbol Tarihi'ne geçirdi.

İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk maçı deplasmanda 4-3'lük skorla galip tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip tur için büyük avantaj yakalamıştı. Rakibin kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Kadıköy'de farklı galibiyet hedefleniyordu. Ancak bazı futbolcuların kamp geç katılması, takımın henüz hazır olmaması nedeniyle bu beklenti ertelendi. İlk yarıda hayal kırıklığı yaratan futbolun ardından ikinci yarıda bazı yıldızların biraz kıpırdanması Lugano engelinin 2-1'le geçilmesine yetti.

Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, son dönemde Avrupa'da elde ettiği başarılı seriyi devam ettirdi. Jorge Jesus ile yakalanan ivme İsmail Kartal yönetiminde hız kesmedi. Son olarak Lugano karşısında alınan galibiyetler, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının önüne geçirdi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 270 resmi maçta 107 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik elde etmişti. Lugano karşılaşmaları bu dengeyi değiştirdi. İlk maçı 4-3, ikinci maçı ise 2-1 kazanan Fenerbahçe, galibiyet sayısını 109’a yükseltti ve mağlubiyet sayısını 108’de tutmayı başardı.

Bu başarı, Fenerbahçe’yi Türk futbolunda özel bir konuma taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından yüksek olan tek Türk takımı oldu. Bu durum, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki istikrarlı performansını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki bu başarısı, sadece kulüp tarihine değil, aynı zamanda Türk futboluna da büyük bir katkı sağlıyor. Avrupa’da elde edilen her galibiyet, Türk futbolunun prestijini artırıyor ve diğer Türk takımlarına da ilham kaynağı oluyor.

Fenerbahçe'nin önündeki yeni engel Fransız ekibi Lille... Kadro kalitesi açısından kağıt üzerinde iki takımın da tur şansı yüzde 50. Ancak Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho sayesinde bana göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum.