Başakşehir'in yıldızı fark yarattı. Çağdaş Atan'ı havalara uçurdu

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir bir önceki turu elini kolunu sallaya sallaya geçmişti. San Marino ekibi La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenerken, rövanşta da 4-0'lık skorla kazanmıştı.

3. eleme turunda bu kez rakip Gürcistan temsilcisi Iberia idi. Onlar da Partizani'yi 2-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyip Başakşehir ile eşleşmişti.

550 bin Euro değerinde kadro değerine sahip Iberia karşısıda yine favori olan taraf Başakşehir idi.

Yaklaşık 43 milyon Euro değerindeki Başakşehir, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada rakibi ile arasındaki değer farkını sahada gösteremedi.

Tamam daha fazla pozisyona giren taraf oldular, ancak ortaya konan futbol beklentilerin gerisinde kaldı.

Turuncu-Lacivertli ekipte özellikle hücum oyuncularının performansı hayal kırıklığı yarattı. Piatek sahada kaldığı 72 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Aynı şekilde Pelkas ve Deniz Türüç de yokları oynadı.

Bir tek ayakta kalan isim Davidson'du. Fark yarattı. Yakalanan her pozisyonda onun adı vardı. Zaten gol de onun ayağından geldi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Kemen'in ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson plaseyle topu filelere gönderdi.

Bu gol sonrası çok sevindi Çağdaş Atan. Avrupa'da başarılı olmayı isteyen başarılı hoca, adeta havalara uçtu.

Ama bu golden önce rakibin yakaladığı bir pozisyon var ki Muhammed kalesinde devleşti. Başarılı file bekçisi 83. dakikada üst üste iki pozisyonda gole izin vermedi.

Her şeye rağmen deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyet çok güzel. Tur kapısını aralayan Başakşehir'in, 15 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak rövanşta daha iyi bir performans sergileyip turu geçeceğine olan inancım tam.