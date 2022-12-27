27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 4-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:52
Takip Et

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu

Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu
+
Aa
-

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u farklı geçti. Konuk ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Demirel'in o sözleri;

"Fenerbahçe'nin önde baskıyla oyunu ele almaya çalışacağını biliyorduk. Defansta 1-2 yalancı pas yapıp, savunma arkası koşularla pozisyon bulmayı planlıyorduk. Bulduk da. Ancak değerlendiremedik. Gücümüz yettiğince mücadele etmeye çalıştık."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
1
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
2
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
3
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
4
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
5
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
6
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
7
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   
﻿İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   
﻿İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'   
﻿Marmaris'te deprem
﻿Marmaris'te deprem
﻿Marmaris'te deprem
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.