Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u farklı geçti. Konuk ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Demirel'in o sözleri;
"Fenerbahçe'nin önde baskıyla oyunu ele almaya çalışacağını biliyorduk. Defansta 1-2 yalancı pas yapıp, savunma arkası koşularla pozisyon bulmayı planlıyorduk. Bulduk da. Ancak değerlendiremedik. Gücümüz yettiğince mücadele etmeye çalıştık."
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