Enner Valencia'ya ne oldu?

Fenerbahçe'nin Hatayspor kadrosunda Enner Valencia'yı göremeyen sarı lacivertli taraftarlar şoke oldu.
İlk onbirde Batshuayi yer alırken, Valencia kulübede de yoktu.
Valencia'nın dizindeki sakatlık nedeniyle ağrılarından yakındığı, yapılan kontrolün ardından da kadroya alınmadığı belirtildi.
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