Ali Palabıyık Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti: Selahattin Baki'den olay yaratacak sözler

İşte Selahattin Baki'nin zehir zemberek sözleri:

"Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir.

Bir takım daha nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu hakem vardı, Ali Palabıyık bugün onun önüne geçti. Ali Palabıyık, sana bu emri kim verdi?"

Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, gülümseyerek verdiği cevaplar, üslubu..."

Jorge Jesus gitti dedi ki, 'Son pozisyon dışarıda ama faul' dedi. Bu adam ne Türkçe biliyor ne de İngilizce biliyor, herhalde Ali Palabıyık çok iyi Portekizce konuşuyor ki Jorge Jesus'a bundan dolayı kırmızı kart gösterdi.

"Sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık hakkında ne düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu anti-Fenerbahçe lobisi, giderayak son bir darbe vurup gitti.