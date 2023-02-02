3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Palabıyık Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti: Selahattin Baki'den olay yaratacak sözler

Ali Palabıyık Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti: Selahattin Baki'den olay yaratacak sözler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Adana Demirspor maçı sonrası adeta ateş püskürdü. Baki maçın hakemi Ali Palabıyık için, "Seni kim atadı bu maça" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 23:31
Takip Et

Fenerbahçe isyan etti: Kim atadı seni bu maça

Ali Palabıyık Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti: Selahattin Baki'den olay yaratacak sözler
+
Aa
-

İşte Selahattin Baki'nin zehir zemberek sözleri:

"Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir.

Bir takım daha nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu hakem vardı, Ali Palabıyık bugün onun önüne geçti. Ali Palabıyık, sana bu emri kim verdi?"

Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, gülümseyerek verdiği cevaplar, üslubu..."

Jorge Jesus gitti dedi ki, 'Son pozisyon dışarıda ama faul' dedi. Bu adam ne Türkçe biliyor ne de İngilizce biliyor, herhalde Ali Palabıyık çok iyi Portekizce konuşuyor ki Jorge Jesus'a bundan dolayı kırmızı kart gösterdi.

"Sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık hakkında ne düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu anti-Fenerbahçe lobisi, giderayak son bir darbe vurup gitti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AKM
2.02.2023 23:43
vallahi Selahattin bana sorma ben atamadım ama birde kalecimizin yaptığı hatayı gör (kırmızı kart) şampiyonluk gitti atını alan Üsküdarı geçti  
 
F. Kerim
2.02.2023 23:35
gs li abileri verdi emri, kim verecek başka zaten...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
4
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
5
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı. Borsa'nın yükselmesi için 2 önemli şeyin belli olması lazım
6
﻿Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı. Borsa'nın yükselmesi için 2 önemli şeyin belli olması lazım
﻿Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı. Borsa'nın yükselmesi için 2 önemli şeyin belli olması lazım
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
7
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız
﻿Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız
﻿Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız
﻿Pakistan’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı
﻿Pakistan’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı
﻿Pakistan’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 ölü, 6 yaralı
﻿Fransa Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek
﻿Fransa Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek
﻿Fransa Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek
﻿Netanyahu ve Macron, Paris’te bir araya geldi
﻿Netanyahu ve Macron, Paris’te bir araya geldi
﻿Netanyahu ve Macron, Paris’te bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.