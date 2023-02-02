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Altay'ın hakem isyanı: Anlamıyorum

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Ali Palabıyık hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 23:17
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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır hakeme isyan etti

Altay'ın hakem isyanı: Anlamıyorum
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Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, 1-1 sona eren Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını değerlendiren Altay, "Bugün üzgün ayrılıyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Bu konulara girmem, girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın penaltı pozisyonları var. Miha'nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım. Emek veriyoruz.

Emeğin karşılığını almalıyız. Kameralar var. Maçlar izleniyor. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık.

O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Bugün çok üzgünüz. Pozisyonların da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yarışa devam edeceklerini söyleyen milli kaleci, "Enner'in pozisyonunu içeride izledik. Rakip diziyle vuruyor. Daha çok maçımız var. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmaya devam etmeliyiz.

Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

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