Ahmet Çakar'dan çok sert Ali Palabıyık açıklaması: Fenerbahçe'yi yedin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ali Palabıyık, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra yaptığı paylaşımlarda hakem Ali Palabıyık'a verdi veriştirdi.

Çakar, Twitter hesabından aynen şu ifadeleri kullandı:

"Ali Palabıyık,başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR cocukları.Hepiniz hokkabazsınız.Bak Palabıyık Ali. Sırf G.Saray la barışmak ve kendini affettirmek için F.Bahçeyi yedin. Batsuhayi ve Samet e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin ..Yazık çok yazık.

Eyyy Ali Palabıyık.Yıllar önce Rize- G.Saray maçında aynı haltı yedin. 3 ay önce G.Saray-Alanya maçında aynı haltı yedin. Amaaa dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek…"