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Ahmet Çakar'dan çok sert Ali Palabıyık açıklaması: Fenerbahçe'yi yedin

Ahmet Çakar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra hakem Ali Palabıyık'a sert ifadelerde yüklendi

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:44
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Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a olay sözler

Ahmet Çakar'dan çok sert Ali Palabıyık açıklaması: Fenerbahçe'yi yedin
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ali Palabıyık, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra yaptığı paylaşımlarda hakem Ali Palabıyık'a verdi veriştirdi.

Çakar, Twitter hesabından aynen şu ifadeleri kullandı:

"Ali Palabıyık,başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR cocukları.Hepiniz hokkabazsınız.Bak Palabıyık Ali. Sırf G.Saray la barışmak ve kendini affettirmek için F.Bahçeyi yedin. Batsuhayi ve Samet e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin ..Yazık çok yazık.

Eyyy Ali Palabıyık.Yıllar önce Rize- G.Saray maçında aynı haltı yedin. 3 ay önce G.Saray-Alanya maçında aynı haltı yedin. Amaaa dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek…"

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