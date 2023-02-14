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Fenerbahçe ve Kızılay'dan ortak kampanya

Fenerbahçe Kulübü, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:17
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Fenerbahçe, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatıyor

Fenerbahçe ve Kızılay'dan ortak kampanya
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Sarı-lacivertli kulüp şu ifadeleri kullandı;

"Üzüntümüzün tarifsiz olduğu bugünlerde yaralarımızı birlikte saracağız. Kızılay ile kan bağış kampanyası başlatıyor, 3 gün boyunca stadımızı kan bağışına açıyoruz. Depremden kurtulan, tedavi altında olan canlarımıza can olmak için herkesi kan vermeye davet ediyoruz." 

KAMPANYA 16,17 VE 18 ŞUBATTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada 16 Şubat Perşembe günü Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.

Tüm üyeler, taraftar ve halkın davet edildiği kampanya, 16-17 Şubat tarihlerinde 09.00-21.00, 18 şubatta ise 10.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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