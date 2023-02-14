Fenerbahçe ve Kızılay'dan ortak kampanya

Sarı-lacivertli kulüp şu ifadeleri kullandı;

"Üzüntümüzün tarifsiz olduğu bugünlerde yaralarımızı birlikte saracağız. Kızılay ile kan bağış kampanyası başlatıyor, 3 gün boyunca stadımızı kan bağışına açıyoruz. Depremden kurtulan, tedavi altında olan canlarımıza can olmak için herkesi kan vermeye davet ediyoruz."

KAMPANYA 16,17 VE 18 ŞUBATTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada 16 Şubat Perşembe günü Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.

Tüm üyeler, taraftar ve halkın davet edildiği kampanya, 16-17 Şubat tarihlerinde 09.00-21.00, 18 şubatta ise 10.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.