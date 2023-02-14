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Jesus noktayı koydu: Artık yeter

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yöneticilerle yaptığı görüşmede çarpıcı bir çıkışta bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:33
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Fenerbahçe'nin hocasından flaş çıkış

Jesus noktayı koydu: Artık yeter
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Fenerbahçe,  Süper Lig’de maçların ertelenmesinin ardından hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
 
YÖNETİMLE GÖRÜŞME

Sarı lacivertli yönetimin geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jesus'la bir de görüşme yaptığı öğrenildi.

Görüşmede Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin de gündeme geldiği belirtildi.

Jesus'un ise "Artık yeter. Defalarca kez söyledim. Attığım imzanın sonuna kadar arkasındayım. Şu anda sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandım. Bir yere de gitmiyorum" dediği ifade edildi. 

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