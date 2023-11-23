Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için alt limit belirledi

Fenerbahçe ve A Milli Takımımız'da harikalar yaratan bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında.

Her geçen gün talibi artıyor. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Fenerbahçe yönetimi de şimdiden önlemini almış durumda.

Alman, İtalyan ve İngiliz ekiplerinin kıskacında olduğu belirtilen Ferdi Kadıoğlu'ndan beklenen gelir belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'ndan en az 20 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor. Bu rakamın dışında sonraki satıştan pay alma da yönetimin olmazsa olmazı.

Sarı-Lacivertlilerin pazarlık masasına söz konusu rakamla oturacağı ve 20 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyeceği haber detayında yer aldı.

24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmaması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe; 24 yaşındaki futbolcuyu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

6 sezonda Fenerbahçe formasıyla tam 165 maça çıkan, bunların 119'unda ilk 11'de yer alan Ferdi Kadıoğlu toplam 15 gol kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu son olarak A Milli Takım'ın, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği özel maçta attığı gol ve performansıyla alkış almıştı.