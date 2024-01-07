Okan Buruk'tan flaş tepki. 'Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar' dedi tek tek anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Okan Buruk'tan flaş tepki. 'Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar' dedi tek tek anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etti.

Konyaspor engelini 3-0'la geçen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

BİRBİRİMİZE KENETLENMELİYİZ
Tarihin en önemli sezon başlangıcını yaptıklarını hatırlatan başarılı hoca, "Bunda inanmış insanların payı büyük. Takımın üzerinde olusuz şeyler söylenmeye çalışırdı. Ama hepimiz burada mutluyuz. Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa o kadar güçlenir. Erden bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net bir şekilde gördük. İçeride birbirimize sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz" diye konuştu.

CENGİZ ÜNDER'İ ÖRNEK GÖSTERDİ
Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Okan Buruk, Ndombele'nin performansını değerlendirirken Fenerbahçe'de forma giyen bugün İstanbulspor'a 4 gol atan Cengiz Ünder örneği verdi: "Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı. Pozitif geri dönüş aldığımız oyunculardan oldu. Kaan Ayhan farklı bölgede oynadı, çok başarılıydı. Transferlerden hemen bir etki göstermelerini bekliyoruz. Cengiz Ünder için de bunu söyleyebiliriz. Eleştiri vardı, 4 gol attı. Yapıcı olmalıyız. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha kendini gösteriyor."

Okan Buruk basın toplantısında da Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili konuştu:

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