Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı
Antony Martial'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Sarı-lacivertlilerin, Antony Martial için kulübü Manchester United’a 8 milyon Euro bonservis teklifi ilettiği iddia edildi.

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Haberde ayrıca, "Teklif, Erik Ten Hag'ın Martial ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerde bulunulduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi, son karar ilerleyen günlerde verilecek" ifadelerine yer verildi.

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PERFORMANSI
Bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıkan 28 yaşındaki Fransız futbolcu 2 gol 2 asist kaydetti.

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