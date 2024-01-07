Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerin, Antony Martial için kulübü Manchester United’a 8 milyon Euro bonservis teklifi ilettiği iddia edildi.

Haberde ayrıca, "Teklif, Erik Ten Hag'ın Martial ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerde bulunulduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi, son karar ilerleyen günlerde verilecek" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıkan 28 yaşındaki Fransız futbolcu 2 gol 2 asist kaydetti.