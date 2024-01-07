Ceyhun Kazancı açıkladı. Tam bitti derken taraftarlara kötü haberi verdi

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Ceyhun Kazancı açıkladı. Tam bitti derken taraftarlara kötü haberi verdi
Passolig Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı Passolig sisteminin 1 sene daha devam edeceğini açıkladı.

Habertürk TV’ye konuşan Beşiktaş eski sportif direktörü ve Passolig Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı Passolig’in son duyumu hakkında konuştu.

Kovid-19 nedeniyle bir senenin boş geçtiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, "10 yıllık anlaşma doluyor ancak kovid-19 nedeniyle bir yıllık bir boşluk var. Orada mücbir sebep maddesi olduğu için görüşmelerimiz sonlandı gibi. Çok çok büyük ihtimalle bir sene daha Passolig bir yıl daha devam edecek" dedi.

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Maçlara girmek isteyen taraftarlara elektronik bilet sistemini zorunlu kılan Passolig uygulamasına yürürlüğe girdiği 2014 yılından beri pek çok taraftar grubu tepki göstermişti.

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