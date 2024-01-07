Ceyhun Kazancı açıkladı. Tam bitti derken taraftarlara kötü haberi verdi

Habertürk TV’ye konuşan Beşiktaş eski sportif direktörü ve Passolig Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı Passolig’in son duyumu hakkında konuştu.

Kovid-19 nedeniyle bir senenin boş geçtiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, "10 yıllık anlaşma doluyor ancak kovid-19 nedeniyle bir yıllık bir boşluk var. Orada mücbir sebep maddesi olduğu için görüşmelerimiz sonlandı gibi. Çok çok büyük ihtimalle bir sene daha Passolig bir yıl daha devam edecek" dedi.

Maçlara girmek isteyen taraftarlara elektronik bilet sistemini zorunlu kılan Passolig uygulamasına yürürlüğe girdiği 2014 yılından beri pek çok taraftar grubu tepki göstermişti.