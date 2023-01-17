Fenerbahçe Necati Ateş'ten rahatsız: Kulüp açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE DEMİŞTİ?

Süper Lig maçlarından sonra TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programında bir süredir yorumculuk yapan NecatiAteş, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy için, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullanmıştı.

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