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Fenerbahçe Necati Ateş'ten rahatsız: Kulüp açıkladı

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:51
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Fenerbahçe: Necati Ateş'ten rahatsızız

Fenerbahçe Necati Ateş'ten rahatsız: Kulüp açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
NE DEMİŞTİ?
Süper Lig maçlarından sonra TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programında bir süredir yorumculuk yapan NecatiAteş, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy için, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullanmıştı.

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Poyraz
17.01.2023 14:12
Yalakalık yap TRT den iş kap alişan bile ahçı olmuş memlekete bak ne halde  
 
Doğrucu
17.01.2023 14:06
Trt yolgeçen hanı olmuş işsiz güçsüz kim varsa trt de  
 
F. Kerim
17.01.2023 13:58
Adam gs li, bütün yorumları da gs kayırmalı. Çünkü, gs den beklentisi var. Belki, Okan hoca sonrası görev verilir diye elbet. Bütün FB düşmanlığının, saçma sapan iftiralar atmasının sebebi bu zaten!  
 
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