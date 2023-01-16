Fenerbahçe kazanmadı: Erol Bulut kaybetti

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'a
UZMANLIK verilmesi lâzım...
Ne uzmanlığı mı?
"MAÇLARI KAYBETME UZMANLIĞI"
Gerçekten şaka gibi...
Yaptığı hamlelerle
Kazandığı veya berabere götürdüğü
Tüm maçları kaybetti..
70'de Angelo Sagal oyundan atılmış;
10 kişi kalmışsın..
Orta sahanı dirençli tutman gerekirken;
81'de Lazar Markovic'i;
Ardından 86'da önce Alexander Merkel'i;
Sonrasında da sol bek Halil İbrahim Pehlivan'ı çıkarıp
İntihar ediyor..
Halil İbrahim Pehlivan'ın yerine giren Matej Hanousek;
Adeta saatli bomba..
Yerini kaybediyor ve
Diego Rossi bomboş durumda sağ taraftan ortalıyor;
Enner Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü
Gaziantep filelerine gönderip
Takımına galibiyeti getiriyor..
Herkes Erol Bulut'un gönderilmesini beklerken
Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal gitti;
Bülent Uslu adlı Gaziantepli bir işadamı Başkan olacakmış..
Bakalım gidişat ne gösterecek?
Maçın hemen başında
Miguel Crespo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topta;
Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in kalesinden çıkıp;
2 golde de hatası bulunan stoper Ertuğrul Ersoy'un;
Ayağıyla topu rakibi Enner Valencia'ya asist yapması
Açıkçası midemi bulandırdı...
Geçmişte de adı o dönemki takım arkadaşları Enver Cenk Şahin ve Bilal Başaçıkoğlu ile birlikte
Bahis skandalına karışan Günay Güvenç'in de
Kalesinden neden bu şekilde çıktığını anlamadım..
Kimseyi itham etmiyorum ancak
Böyle bir gol yemeyi
Kaleci Günay Güvenç'e yakıştıramıyorum..
Gaziantep takımı ilk yarıda
Angelo Sagal'la 2 pozisyona girdi;
Kaleci Altay Bayındır kurtardı..
55'deyse Alexandru Maxim'in serbest vuruşunda
Attila Szalai'nin kafayla uzaklaştırdığı topa ceza yayı üzerinde
Sert vuran Stelios Kitsiou'nun vuruşu Fenerbahçe filelerine gidince
Gaziantep 1-1'lik eşitliği yakalıyordu..
Ancak bu golde de yine Attila Szalai skandalına dikkat çekmek gerekirse
Galatasaray bozgununda yaptığı hatayı yine yaptı;
Topu rakip Stelios Kitsiou'nun önüne düşürdüğü yetmiyormuş gibi
Yine ellerini arkasında bağlayarak
"Kolbastı" yaptı...
Teknik Direktör Jorge Jesus'un;
Attila Szalai'nin kulağını çekmesi şart...
Gol sonrası Fenerbahçe;
Michy Batshuayi ve Joshua King'le goller kaçırdı
Kaleci Günay Güvenç kurtardı..
Ardından da Angelo Sagal'ın oyundan atılması
Ve Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'un
Oyunu çok kötü okuması sonucu
Fenerbahçe Enner Valencia ile ikinci golü bulup
Maçı kazandı ve Galatasaray bozgunu sonrası
Rahat bir nefes aldı...
Adana Demirspor'dan gelen stoper Samet Akaydın
İlk maçında fikir vermedi ancak
Eski takımında yaptığı hataları tekrarlarsa
Fenerbahçe'deki ömrü "kelebek kadar" olur..
Sonuçta Fenerbahçe krizden Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia ile çıkarken
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut; stoper Ertuğrul Ersoy;
Kaleci Günay Güvenç ve oyundan atılan Angelo Sagal'ın da
Fenerbahçe'nin bu krizden çıkmasına yardımcı olduklarını da belirtelim...
Her iki takıma da başarılar diliyorum...
(Tansu Sarı)
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