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  • Fenerbahçe kazanmadı: Erol Bulut kaybetti

Fenerbahçe kazanmadı: Erol Bulut kaybetti

2 golde de hatası bulunan stoper Ertuğrul Ersoy'un; ayağıyla topu rakibi Enner Valencia'ya asist yapması açıkçası midemi bulandırdı...

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:19
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Erol Bulut kaybetti: Fenerbahçe kazanmadı

Fenerbahçe kazanmadı: Erol Bulut kaybetti
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Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'a

UZMANLIK verilmesi lâzım...

Ne uzmanlığı mı?

"MAÇLARI KAYBETME UZMANLIĞI"

Gerçekten şaka gibi...

Yaptığı hamlelerle

Kazandığı veya berabere götürdüğü

Tüm maçları kaybetti..

70'de Angelo Sagal oyundan atılmış;

10 kişi kalmışsın..

Orta sahanı dirençli tutman gerekirken;

81'de Lazar Markovic'i;

Ardından 86'da önce Alexander Merkel'i;

Sonrasında da sol bek Halil İbrahim Pehlivan'ı çıkarıp

İntihar ediyor..

Halil İbrahim Pehlivan'ın yerine giren Matej Hanousek;

Adeta saatli bomba..

Yerini kaybediyor ve

Diego Rossi bomboş durumda sağ taraftan ortalıyor;

Enner Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü

Gaziantep filelerine gönderip

Takımına galibiyeti getiriyor..

Herkes Erol Bulut'un gönderilmesini beklerken

Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal gitti;

Bülent Uslu adlı Gaziantepli bir işadamı Başkan olacakmış..

Bakalım gidişat ne gösterecek?

Maçın hemen başında

Miguel Crespo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topta;

Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in kalesinden çıkıp;

2 golde de hatası bulunan stoper Ertuğrul Ersoy'un;

Ayağıyla topu rakibi Enner Valencia'ya asist yapması 

Açıkçası midemi bulandırdı...

Geçmişte de adı o dönemki takım arkadaşları Enver Cenk Şahin ve Bilal Başaçıkoğlu ile birlikte

Bahis skandalına karışan Günay Güvenç'in de

Kalesinden neden bu şekilde çıktığını anlamadım..

Kimseyi itham etmiyorum ancak

Böyle bir gol yemeyi

Kaleci Günay Güvenç'e yakıştıramıyorum..

Gaziantep takımı ilk yarıda

Angelo Sagal'la 2 pozisyona girdi;

Kaleci Altay Bayındır kurtardı..

55'deyse Alexandru Maxim'in serbest vuruşunda

Attila Szalai'nin kafayla uzaklaştırdığı topa ceza yayı üzerinde

Sert vuran Stelios Kitsiou'nun vuruşu Fenerbahçe filelerine gidince

Gaziantep 1-1'lik eşitliği yakalıyordu..

Ancak bu golde de yine Attila Szalai skandalına dikkat çekmek gerekirse

Galatasaray bozgununda yaptığı hatayı yine yaptı;

Topu rakip Stelios Kitsiou'nun önüne düşürdüğü yetmiyormuş gibi

Yine ellerini arkasında bağlayarak

"Kolbastı" yaptı...

Teknik Direktör Jorge Jesus'un;

Attila Szalai'nin kulağını çekmesi şart...

Gol sonrası Fenerbahçe;

Michy Batshuayi ve Joshua King'le goller kaçırdı

Kaleci Günay Güvenç kurtardı..

Ardından da Angelo Sagal'ın oyundan atılması

Ve Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut'un 

Oyunu çok kötü okuması sonucu

Fenerbahçe Enner Valencia ile ikinci golü bulup

Maçı kazandı ve Galatasaray bozgunu sonrası

Rahat bir nefes aldı...

Adana Demirspor'dan gelen stoper Samet Akaydın

İlk maçında fikir vermedi ancak

Eski takımında yaptığı hataları tekrarlarsa

Fenerbahçe'deki ömrü "kelebek kadar" olur..

Sonuçta Fenerbahçe krizden Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia ile çıkarken

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut; stoper Ertuğrul Ersoy;

Kaleci Günay Güvenç ve oyundan atılan Angelo Sagal'ın da

Fenerbahçe'nin bu krizden çıkmasına yardımcı olduklarını da belirtelim...

Her iki takıma da başarılar diliyorum...

(Tansu Sarı)

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