Jesus'un transfer açıklaması akılları karıştırdı

Gaziantep FK sonrası Jorge Jesus, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

68 yaşındaki teknik adam ''Transfer dönemi geldiğinde her hocanın önceliği elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir.

Daha sonra bu dönemde 1-2 transferle takımınıza güç takviyesi yaparsınız.

TRANSFER PAZARI...

Transfer pazarında takımımıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız” açıklamasını yaptı.



