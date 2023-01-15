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Jesus'un transfer açıklaması akılları karıştırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Portekizli teknik adam, ''Oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız'' dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 23:34
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Topu yönetime attı: Jesus'tan transfer göndermesi

Jesus'un transfer açıklaması akılları karıştırdı
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Gaziantep FK sonrası Jorge Jesus, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

68 yaşındaki teknik adam ''Transfer dönemi geldiğinde her hocanın önceliği elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir.

Daha sonra bu dönemde 1-2 transferle takımınıza güç takviyesi yaparsınız.

TRANSFER PAZARI...

Transfer pazarında takımımıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız” açıklamasını yaptı.

 


 

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