Hande Baladın fırtınası Zehra Güneş'i yıktı. Ekrem İmamoğlu sürprizi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hande Baladın fırtınası Zehra Güneş'i yıktı. Ekrem İmamoğlu sürprizi
Eczacıbaşı Dynavit, yıldız oyuncusu Hande Baladın'ın muhteşem performansıyla VakıfBank'ı devirdi, play-off finalinde Fenerbahçe Opet ile eşleşti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonu belirleyecek play-offlarda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Yarı finalde iki dev VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

Serinin ilk maçında rakibini 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 2'nci maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Eczacıbaş Dynavit final serisinde Fenerbahçe Opet ile eşleşti.

Eczacıbaşı Dynavit'te yıldız oyuncu Hande Baladın performansıyla maça damga vurdu.

15 sayı kaydeden Hande, takımına 16 sayı kazandıran Boskovic ile birlikte galibiyetin mimarlarından oldu.

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Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş ise üç sette de 2 sayı aldı ve maçı topla 6 sayıyla tamamladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve Üsküdar'ın yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte maçı takip etti.

İmamoğlu karşılaşma sonunda sahaya inerek Eczacıbaşı'nın oyuncularını tek tek tebrik etti.

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