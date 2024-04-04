Süper Lig'de küme düşecek takımların ortak özelliğini Eren Bozdaş açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Samsunspor sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleye iki tarafta çekingen bir oyunla başladı.

İki ekipte alışıla geldiği gibi kontrollü organize ataklar ile kaleye yüklenmeyi tercih etmezken Samsunspor havadan uzun toplar ve sıfır noktasından ortalar ile şansını denedi. Halil Akbunar gibi hızı ile meşhur olan Pendikspor ise ani ara pasları ile kale arkasına sarkmayı tercih etti.

Birbirlerinin ezbere oyun tarzına iki ekipte iyi hazırlanmış olacak ki mücadelenin ilk yarısında defans hatlarına çok bir iş düşmedi.

Tehlikeli atak sayısının az olduğu nispeten düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada iki takımda oyun olarak birbirine üstünlük kuramazken takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Taraftarlara zevk vermeyen ilk yarının aksine ikinci yarı çok daha çekişmeli başladı.

iki ekipte ikinci 45 dakikada çeşitli hücum aksiyonları gösterirken temponun arttığı ve topa hakim olmanın değer kazandığı maçta Samsunspor ikinci yarıya etkili başladı.

20 dakika boyunca oyunu yönlendiren Karadeniz ekibi art arda şansını denesede Pendikspor’un 65. Dakikada yaptığı değişiklikler konuk ekibin bir anda reaksiyon göstermesine sebep oldu.

Diaby, Murat Akca ve Gökcan’ın oyuna dahil oluşu ile birlikte ara pası taktiğinden vazgeçerek farklı taktikleri denemeye başlayan Pendikspor maçın bitişine kadar oyunu domine etti.

Ancak ne kadar baskı kurursa kursun son pişmanlık fayda etmedi ve top filelerle bir türlü buluşmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Pendikspor ikinci yarıdaki bu tempolu ve farklı tercihleri denediği oyununu belki 65. dakika gelmeden uygulamaya çalışsa 3 puan İstanbul ekibinin olacaktı.

Karagümrük içinde söylediğim gibi alt sıralarda oynayan takımlar için ara pası ile hızlı kontra atak oyunu bıçak kemiğe dayanana kadar bir türlü vazgeçilemiyor. Vazgeçildiği anda ise iş işten çoktan geçmiş oluyor.