Başakşehir: 1 Beşiktaş: 1

Selahattin Ekrekli
Başakşehir: 1 Beşiktaş: 1
Beşiktaş; Başakşehir deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçta son saniyelerde yediği golle 2 puan bıraktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan (3 mağlubiyet, 1 beraberlik) Siyah Beyazlı ekip lig üçüncülüğü yolunda bir darbe daha aldı.

Beşiktaş karşılaşmanın 16. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Ardından geliştirdiği ataklarda Ghezzal ve Semih ile iki kez direğe takılan Siyah-Beyazlılar son saniyelerde yıkıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan 90+6'da kafayla skoru belirledi: 1-1. Emirhan attığı gol sonrası herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Başakşehir ise 43 puana çıktı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak.

Başakşehir ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

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