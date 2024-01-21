Fenerbahçe taraftarı şokta. Hedefte Livakovic ve İsmail vardı

Fenerbahçe; Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaştı.

1-1'lik skorla hiç beklemediği 2 puan kaybeden Sarı-Lacivertli ekipte; taraftarlar stadı üzgün terk etti.

Karşılaşma sonrası mikrofon uzattığımız bazı taraftarlar, üzüntülerini dile getirirken, şampiyonluk için inançlarını koruyan ifadeler kullandı.

Bir taraftar, "Üzgünüz her maçı yeneceğiz diye bir şey yok. Ama bu maçı yenmemiz lazımdı. Livakovic'ten önce İsmail'in hatası var. Arkası dönük bir oyuncuya o müdahaleyi yapmaması lazımdı. Keşke yenseydik" derken, diğer taraftar da şöyle konuştu: "Üzgünüz. Beklemiyorduk böyle bir sonuç. En azından lig sonuncusundan ama önümüzdeki maçlara bakıp şampiyon olacağımıza inanıyoruz."