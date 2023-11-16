Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı

Bu hafta Galatasaray’ın Hatayspor’a yenilmesiyle birlikte tekrar puan olarak öne geçme şansı yakalayan Fenerbahçe bu şansı değerlendiremedi. Geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor’la berabere kalan Fenerbahçe averajla lider olsa da puan olarak Galatasaray’la farkı açamadı.

Adana’daki puan kaybının sebebi ne?

Geçtiğimiz Pazar günü Fenerbahçe, Adana Demirspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Golsüz geçen maçta Adana Demirspor, Fenerbahçe kalesine nerdeyse hiç gelemedi. Fenerbahçe ise gol atmak için bir sürü fırsat buldu fakat bu fırsatları değerlendiremedi. Peki bunun sebebi ne?

Edin Dzeko maç içinde bir çok gol pozisyonuna girdi ve değerlendirmedi. Bunda Demirspor kalecisi Ertaç’ın üst düzey performansı da etkili oldu ama asıl sebebi sahanın zemini ve Zajc’ın orta sahada yaptığı top kayıpları. Bu top kayıpları yüzünden hem Crespo sarı kart gördü hem de Dzeko sürekli geri koşarak savunmaya yardım etmek zorunda kaldı ve yoruldu. Bu yüzden son vuruşlarda etkili olamadı. Maçın sonlarına doğru İsmail kartal yaptığı değişikliklerde beraberliğe razı olduğunu gösterdi ve maç berabere bitti. Umarım Fenerbahçe ligin sonunda Adana’da kaybettiği bu iki puanı aramaz.