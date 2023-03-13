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Fenerbahçe yemeğinden Sevilla primi çıktı. Ali Koç'tan flaş hamle

Sevilla maçı öncesi Fenerbahçe kenetlendi. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcuların bir araya geldiği yemekten flaş bir karar çıktı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:56
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Sevilla maçına tarihi prim

Fenerbahçe yemeğinden Sevilla primi çıktı. Ali Koç'tan flaş hamle
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe tur ümidini korumaya devam ediyor.
Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybederken teknik direktör Jesus'un da mayıs ayında görevi bırakacağına dair iddialar ve haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.
Takvim'in haberine göre son derece olumlu havada geçen yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular moral ve ö güven depoladı.

PRİM GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "İlk maçı kaybettik ama son sözü evimizde söyleyeceğiz. Turu çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteyi takımımda görüyorum" dediği öğrenildi.
Başkan Ali Koç da yemekte Sevilla rövanşının takım ve camia için çok önemli olduğu takıma olan güvenini ifade etti.
Bu arada Sarı-Lacivertli yönetiminin Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel prim vermeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

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