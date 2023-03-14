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Fenerbahçe Afrika seferine çıkıyor. 50 bin Euro'ya İstanbul'a getirecekler

Fenerbahçe'nin Afrika planı belli oldu. Afrika’daki futbol okullarını araştıran Sarı - Lacivertliler 15, 16 ve 17 yaşındaki potansiyel yetenekleri 50 bin euro'ya İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:31
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Afrika'da genç yetenekler Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe Afrika seferine çıkıyor. 50 bin Euro'ya İstanbul'a getirecekler
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Fenerbahçe kısa sürede Afrika ülkesi Gambiya'dan 10 adet genç oyuncu getirdi.

Bunlardan 3'üyle sözleşme imzaladı. Geri kalanların izlemeye devam edeceği iletildi. Ülkelerine gönderildi.

Fotospor'un haberine göre sıra Nijerya, Gana ve Fildişi gibi ülkelerden getirilecek oyuncularda.

Bu proje Selahattin Baki'nin fikri. İlk etapta scout ekibi Afrika’daki futbol okullarını araştırdı… 15, 16 ve 17 yaşındaki potansiyeli olan genç oyuncuları inceledi.

Hedef bu oyuncuların kulüplerine 50 bin euro’yu geçmeyecek şekilde yetiştirme bedeli ödemek. Bu oyuncuların İstanbul’a getirmek. U-17 ve U-19 takımlarının kadrosuna katmak. Aynı zaman her türlü eğitim ve yetiştirme masraflarını da karşılamak.

Hedef ilk etapta 10 tane potansiyeli olan Afrikalı çocuğu alt yapıya katmak. Daha sonra bunları yetiştirmek. A takıma yükseltmek. Projenin fikir babası Baki'ye göre, bu projenin ilk etabı Beşiktaş’a 500 bin euro’ya mal olacak. Ancak bir tanesi tutar ve Avrupa’ya satılabilirse ciddi bir getirisi olacak.

Sarı-lacivertliler gibi Avrupa’nın hemen her takımı benzer operasyonlar ile Afrika’nın futbol okullarını tarıyor. Potansiyeli olan genç Afrikalılar için adeta bir yarış var. Belçika, Fransa ve Hollanda kulüpler ise bu işin kaymağını yiyor.

Özellikle dil avantajı sayesinde bu üç ülke bu ülkelerde açtıkları futbol okullarıyla en iyilerini erkenden bulabiliyor.

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