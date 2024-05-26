Fenerbahçe son nefeste kaybetti

Temsilcimiz Fenerbahçe, Berlin’deki Final Four’da önce Panathinaikos daha sonra da bir başka Yunan ekibi Olympiakos’a yenilerek son sırada yer aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague üçüncülük maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Berlin’deki mücalede Yunan ekibi mücadeleye hızlı girdi. Sarı lacivertlileri sert ve baskılı oyunuyla etki altına almaya çalışan Oly, hem pota altı hem de dış atışlarla farklı bir denge kurmaya yöneldi.

OYUNA KADEME KADEME BAĞLANTI

Milutinov, McKissic ve Papanikolaou ile fark yaratan Yunan ekibi; ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. Kanarya, rakibini pota altında durduramadı. Yine basit top kayıplarından vazgeçmeyen Fenerbahçe ceza şutlarını kesememeye de devam ediyordu.

Pierre ile Calathes, takımlarını ileri atmaya çabalasa da bu çok bir fark yaratmadı. Temsilcimiz oyuna kesit kesit bağlanıp, aynı şekilde de koptu.

JASIKEVICIUS DENEYİMLENECEK

Fenerbahçe Koçu Jasikevicius, geçtiğimiz sezonlarda farklı takımlarda görev yaparken de normal sezonları çok iyi geçirip devamındaki Final Four ve benzeri seviyelerde takımlarını tam ateşlemeyi başaramıyordu.

Tek günlük turnuva usulü maçlar oynamak apayrı bir sanattır. Bu açıdan bakılınca; mevcut hâli ile dahi çok deneyimli olan Jasikevicius’un Final Four tecrübeleri arttıkça bu alanda fark yaratması daha güçlü bir yerden mümkün olacak. Ancak bu sezon da ilginç hamlelerde bulundu.

DURGUN BAŞLATIYOR AMA…

Fenerbahçe, Monaco ile oynadığı play-in’de hep vitesi sonradan artırdı. Önce durgun başladı, maçın ilerleyen periyotlarında vites artırdı. Ancak buna benzer bir taktik Pana özelinde tutmadı. Panathinaikos’la aynı ekolden yakın bir basketbol oynayan Olympiakos’a da bu durum sökmedi.

İkinci çeyrekte Dorsey, Motley ve Papagiannis’le fark yaratmaya çabalayan temsilcimiz; buna rağmen çok başarılı bir ritim tutturamadı. Olympiakos soyunma odasına 48-37’lik üstünlükle girdi.

ÖNE GEÇTİLER AMA…

Karşılaşmada üçüncü çeyreğe geçildiğinde Jasikevicius muhteşem bir form aşıladı takıma… Özellikle de üçüncü çeyreğin ikinci bölümü olan 5 dakikaya geçtiğimizde Wilbekin ve Pierre ikilisi Kanarya’nın sayı yükünü çekti.

Bu süreçte bir ara temsilcimiz 62-61’le öndeydi. Fakat Olympiakos, Canaan gibi Peters gibi oyuncularla 66-62 üstün geçti son 10 dakikaya…

HANEYE EKSİ YAZILANLAR…

Guduric-Peters ikilisinin düellosuyla girilen son çeyrekte Olympiakos oyunda sarf ettiği çabaya ayırdığı enerjiyi minimumda tutarak oynadı.

Moses ve McKissic gibi isimlerin skorerliği; ayrıca Fenerbahçe’nin rakibine pota altında üstünlük kuramaması, Kanarya’nın hanesine hep eksi olarak yazıldı. Wilbekin’in dış atışlarından isabet bulan temsilcimiz yine de farkı tam anlamıyla eritemedi.

SON ANLARDA HIZLANSALAR DA…

Son 1 dakikaya girilirken Wilbekin’den gelen üçlük dahi skoru yalnızca 87-81’e getirdi. Ancak hemen ardından gelen Olympiakos molası dönüşünü takiben yaşananlar etkileyiciydi. Sertaç Şanlı’nın 48 saniye kala gelen üçlüğü; rakibi endişelendirdi. Çünkü skor Oly lehine dahi olsa 87-84 olmuş, fark da 3’e inmişti.

Ancak kalan sürede sayı olmayınca ve hiçbir şey değişmeyince, mücadele bu skorla sona erdi ve temsilimiz Final Four’u 4. sırada tamamladı.