Fenerbahçe'nin Final Four şifresini açıkladı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam EuroLeague Final Four etabında çok önemli bir maça çıkıyor. Peki Berlin’de Panathinaikos karşısında zaferin şifreleri neler? Dilerseniz, hep birlikte göz atalım…

EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzun bir sezonun ardından play-in oynayıp Monaco’yu deplasmandaki 5. maçta devirerek 3-2’lik seri ile adını Final Four’a yazdırdı. Bu akşam 19:00’da Berlin’de oynanacak mücadele öncesi iki takımı da mercek altına almak çok keyifliydi. Çünkü basketbol kalitesi, oyunu istemek ve istediğini almak için son ana dek çabalamak noktalarında Fenerbahçe ile Panathinaikos bu sezon beni çok etkiledi.

CESUR VE KEYİFLİ BASKETBOL…

Koç Ergin Ataman’ın gelişiyle çehresi tamamen değişen PANA’nın, Dimitris Itoudis sonrası Sarunas Jasikevicius’un gelişiyle benzer bir dönüşüme uğrayan Fenerbahçe’yle yapacağı mücadele cesur ve keyifli basketbola tanıklık etmemizi sağlayacaktır.

Sahiden hem futbolda hem de basketbolda; oyun akışı, oyun kalitesi düşük müsabakalar izlemekten bu karşılaşma sayesinde sıyrılacağıma eminim.

ATAMAN, DÖNÜŞTÜRDÜ

Aslında iki takımın kaderi ve buraya kadar geldiği yoldaki örüntüsünde çok iz düşümü var. Seneler önce Obradovic’le altın çağını yaşayıp o günlerine özlemle uzun süre geçiren PANA; yine Obra’nın gidişi sonrası farklı geçişler ve birikimler yaşayan Fenerbahçe Beko’yla yüz yüze…

Ataman’la birlikte cesaret kazanan ve bazen ‘en iyi hücumun savunma olduğunu’ hatırlayan Panathinaikos’un karşısında Jasikevicius’la benzer bir dersten mezun olan Fenerbahçe yer alacak.

KRİTİK NOKTA REAKSİYON HIZI

Hayatta her şey kendine has bir dengeyle, ritimle akıyor. Bu durum sporda da geçerli tabii ki… Yaşamda her şey bir aksiyon olarak başımıza gelebilir ama olayların gidişatını bizim onlara vereceğimiz reaksiyon belirler. Basketbolda ise reaksiyon hızı çok kritiktir.

Itoudis’le tamamen kaybolan reaksiyon kavramını geri getirip zaman içinde vites yükselterek kendi ritmini belirleyen Fenerbahçe, temelde bu nedenle durdurulamaz oldu.

İKİ TAKIMIN DA KISALARI BAMBAŞKA…

Kadrosunda Kostas Sloukas ve Kendrick Nunn gibi çok özel iki kısayı bulunduran Ergin Atamanlı PANA’nın karşısında; Calathes’ten bir fırtına yaratan, Wilbekin, Nigel-Hayes gibi skorerlerle fişi çeken bir Jasikevicius görüyoruz.

Oyunun akışı ve temposunu istediği anlarda devralabilen Fenerbahçe, rakibine kendi istediği akışı aşırı efor sarf etmeden oynatabiliyor.

RİBAUNDLAR VE GEÇİŞLER…

Boyalı alanda epey üst düzeylere çıkabilen ve fazla ribaund kaptırmayan Pana, Sloukas ve Nunn gibi yıldızlarında yanında onların destekleyicileri Marius Grigonis, Dinos Mitoglou, Jerian Grant ve Mathias Lessort’a sahip…

Ancak bu maçın en kritik ismi Sloukas olacak. Her zaman eski evlerine bilenme geleneğiyle motive olan Sloukas, Fenerbahçe karşısında günlük performanslara göre belirlenecek bu yarı finalde her şeyini -sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere- ortaya koymaya çalışacak.

ATAMAN-FENERBAHÇE DEFTERİNDE YENİ SAYFA

İkisi de çok üstün seviye koçlar olan Saras ile Ataman’ın düellosu haricinde; Ergin Hoca ve Fenerbahçe defterine de yeni bir sayfa eklenecek. Geçiş oyunlarını iyi oynayan, dengede ve rakibine oranla daha uzun süre konsantre kalabilen takımın güleceği maçtq; iki takımın da oyunu istediği an boyalı alan, istediği an dış atışlara yönlendirebilmesi bize çok boyutlu bir maç izletecek. Dilerim ki kazanan her şartta Türk basketbolu olsun.