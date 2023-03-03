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Canlı yayında 'Türk futboluna darbe' kararını açıkladı: Fenerbahçe taraftar yasağı hukuksuz

Fenerbahçe taraftarına Kayserispor maçında gelen deplasman yasağını "Hukuksuzluk" olarak açıklayan Spor hukukçusu Avukat Emin Özkurt, "Bu kararla birlikte Türk sporu bir darbe yemiştir" dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 18:14
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Fenerbahçe taraftar yasağı için Emin Öztürk 'Hukuksuz' dedi

Canlı yayında 'Türk futboluna darbe' kararını açıkladı: Fenerbahçe taraftar yasağı hukuksuz
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Habertürk canlı yayınına katılan Spor hukukçusu Avukat Emin Özkurt "Bu kararla birlikte kaybeden Türk Futbolu. Bu tür hukuksuz kararlar bizi kısır döngüye itiyor. Sporun siyasetin karışmamasını sağlamak gerekirken. Bu kararla birlikte Türk sporu bir darbe yemiştir." dedi.

YANLIŞ KARAR

Özkurt twitter hesabından da yasakla ilgili olarak "Kayserispor - Fenerbahçe maçına tekraren getirilen seyirci yasağı Türk sporunda sakıncalı bir kısır döngü doğurma potansiyeli olan, hukuken yanlış bir karardır. Siyasi görüşlerimizden ayrı olarak spora siyasetin karışmasının önünde durmamız gerektiği zamanlardayız." ifadelerini kullandı.

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