Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu TFF, Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının tarihini açıkladı. Süper Kupa maçına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçı tarihlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının saat ve yer ayrıntılarını paylaştı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

2023 SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
Son Haberler
Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, polis otobüsünde kelepçesini kopardı Gündem
Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, polis otobüsünde kelepçesini kopardı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı Gündem
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı
Türk mitolojisinde Deniz Han Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Deniz Han
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi Gündem
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını Gündem
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Gündem
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi Gündem
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi