Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçı tarihlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının saat ve yer ayrıntılarını paylaştı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?

2023 SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.