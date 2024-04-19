Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi
Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de taraftarlar stadı terk edemedi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos ile kozlarını paylaştı

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada normal süre sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile bitsede toplam skorda 3-3 olması nedeniyle uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda gol sesinin çıkmaması nedeniyle seri penaltı atışlarına geçilirken Fenerbahçe Yunan ekibine 3-2 mağlup oldu

Konferans Ligi'nden elenmenin hayal kırıklığı ile donup kalan Fenerbahçe taraftarları uzun süre yerinden kalkamayarak uzaklara baktı.

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