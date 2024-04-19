Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos ile kozlarını paylaştı
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada normal süre sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile bitsede toplam skorda 3-3 olması nedeniyle uzatmalara gidildi.
Uzatmalarda gol sesinin çıkmaması nedeniyle seri penaltı atışlarına geçilirken Fenerbahçe Yunan ekibine 3-2 mağlup oldu
Konferans Ligi'nden elenmenin hayal kırıklığı ile donup kalan Fenerbahçe taraftarları uzun süre yerinden kalkamayarak uzaklara baktı.
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