Fenerbahçe neden elendi? İsmail Kartal 'tek nedeni var' diyerek açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe penaltı atışları sonrası elenmekten kurtulamadı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefindeydi. Yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle tepki gören tecrübeli hoca, yayıncı kuruluş mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bugün muhteşem taraftarımızın önünde maça çok iyi başladık. İlk devre golü bulduk, daha sonra yakaladığımız pozisyonlar da vardı. İkinci yarının büyük bölümü de yine bizim oyun üstünlüğümüzde devam etti. İkinci golü bulamayınca oyuncularım stres yaptı. Uzatmaları da düşünerek değişiklikler yaptık. Dinamik oyuncularla maçı kazanıp turu geçmeyi hedefliyorduk. Penaltılarla elenmek üzücü oldu. Ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bugün her türlü turu geçmeyi hak ediyorduk. Sadece ikinci golü bulamadık. Elenmemizin sebebi de bu."

Yaptığı oyuncu değişikliklerine de değinen İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi. Becao'nun da kasığında sorun oldu. Fred uzun dönem sakattı. Hem onu korumak hem de daha dinlenmiş oyuncuyla devam etmek istedik. En iyi penaltıları atan oyuncularımız bugün kaçırdı. Tadic, Cengiz, Bonucci yüzdesel olarak hep başarılı olmuşlar. Bugün malesef başarılı olamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."