Fenerbahçe neden elendi? İsmail Kartal 'tek nedeni var' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe neden elendi? İsmail Kartal 'tek nedeni var' diyerek açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos karşısında ikinci golü bulamadıkları için Avrupa'ya veda ettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe penaltı atışları sonrası elenmekten kurtulamadı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefindeydi. Yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle tepki gören tecrübeli hoca, yayıncı kuruluş mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bugün muhteşem taraftarımızın önünde maça çok iyi başladık. İlk devre golü bulduk, daha sonra yakaladığımız pozisyonlar da vardı. İkinci yarının büyük bölümü de yine bizim oyun üstünlüğümüzde devam etti. İkinci golü bulamayınca oyuncularım stres yaptı. Uzatmaları da düşünerek değişiklikler yaptık. Dinamik oyuncularla maçı kazanıp turu geçmeyi hedefliyorduk. Penaltılarla elenmek üzücü oldu. Ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bugün her türlü turu geçmeyi hak ediyorduk. Sadece ikinci golü bulamadık. Elenmemizin sebebi de bu."

Yaptığı oyuncu değişikliklerine de değinen İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi. Becao'nun da kasığında sorun oldu. Fred uzun dönem sakattı. Hem onu korumak hem de daha dinlenmiş oyuncuyla devam etmek istedik. En iyi penaltıları atan oyuncularımız bugün kaçırdı. Tadic, Cengiz, Bonucci yüzdesel olarak hep başarılı olmuşlar. Bugün malesef başarılı olamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."

İlgili Haberler
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi
Seri penaltı sonuçları. Fenerbahçe: 2 Olympiakos: 3
İsmail Kartal'ın kendi ayağına nasıl sıktığını Fatih saboviç açıkladı
Sadettin Saran karşı hamlesini yaptı
Fenerbahçe için canını hiçe saydı. Facia teğet geçti
UEFA'dan Süper Lig kulüplerini havalara uçuracak haber
Son Haberler
İliç maden faciası için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu Gündem
İliç maden faciası için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu
Dilan ve Engin Polat çifti hakkında ‘tahliye’ kararı Gündem
Dilan ve Engin Polat çifti hakkında ‘tahliye’ kararı
Liverpool UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Klopp çaresizce izledi Spor
Liverpool UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Klopp çaresizce izledi
Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu Spor
Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi Spor
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi